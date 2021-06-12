Мнение: Семёнов! Делай что хочешь, но баркас мой со дна достань!

Собянин несколько рискованно и с узнаваемыми ассоциациями, внезапно и без объявления войны, как Гитлер 22 июня, ввел в Москве "нерабочие дни" по 20 июня. С сохранением заработной платы, естественно, за счет работодателя. Бюджет – он про другое. Про укладку плитки, про разные праздники, на войну в Сирии, в конце концов. А вот за действительно серьезные вещи – тут работодателю нужно вытянуться в нитку и проявить социальную сознательность и ответственность. Гуляет мэрия, платят другие.

Официальная причина – третья волна коронавируса. Наверное, уже нет смысла говорить о том, что как только вы слышите слово "волна" применительно к ОРЗ, можете смело говорить про фальсификацию. У респираторных заболеваний нет волн. Есть сезоны. Причем каждый сезон – новый штамм. А значит, кстати – и новая вакцина. И вот с вакцинами некоторая засада – они разработаны на базе штаммов первого сезона этой интересной пьесы. Насколько они применимы к штаммам, которые мутировали не один раз – тут вопрос открытый. Но задача поставлена – любой ценой и в кратчайшие сроки. Но добровольно. Загонять на укол с ноги в живот – это пока еще рановато. Не сейчас. Попозже. А пока – выкручивайтесь как можете. "Семёнов! Делай что хочешь, но баркас мой со дна достань!"

Собянин, кстати – он до сих пор начальник комиссии по борьбе с этим самым коронавирусом. Главный ответственный по административной линии. А вот с вакцинацией в стране – полный провал. Провалище. Кто-то должен будет ответить, и даже очень понятно – кто. Поэтому Собянин и демонстрирует рвение.

К здоровью людей это, понятно, ни малейшего отношения не имеет. Беспокоились бы за здоровье – не уничтожали бы здравоохранение по "майским указам". Если к концу 19 года 40% инфекционных мощностей по этим самым "майским указам" были самым тщательным образом истреблены, то про какую заботу о здоровье можно вообще говорить? Но об этом говорить вслух никто не решится – эдак можно быстро дойти по цепочке, кто именно повелел истребить здравоохранение. А кто – исполнительно воплотил. Главный же принцип номенклатуры – тотальная безответственность за всё. Поэтому как японцы – каждый год горюют по Хиросиме и Нагасаки, отмечая годовщину бомбардировок, но произнести, чьи же именно бомбы упали на несчастные города, не решаются. Союзники и всё такое. А потому бомбы – без национальности. Неизвестно откуда прилетели. Так и тут – преступление налицо, а вот преступников нет. Полмиллиона "сверсмертности" – убийцы не названы.

Задача Собянина – не привить, так хоть продемонстрировать усердие. Поэтому и невнятный "нерабочий период". Какое отношение он имеет к профилактике – неизвестно. А вот нервозности добавить – вполне может. Полтора года бесконечного стресса – какое уж тут здоровье. Немудрено, что по статистике заболевать начинают все более молодые категории. Когда болеют пожилые – тут хотя бы можно списать на возраст. Когда болезнь молодеет, то это означает только то, что даже молодые не выдерживают зверских экспериментов власти. Здоровья много, но оно не бесконечно.

Задача режима – выйти из "пандемии" с полностью больной нацией. У которой тотально подорвано здоровье. Это же вечный хлеб – сколько таблеток они будут потреблять, тут лопатой грести не перегрести. Ну, насчет вечного я погорячился – чем больше таблеток, тем меньше здоровья. А потому сокращение контингента станет неизбежным. Но так далеко власти не думают, у них весь горизонт планирования – неделя от силы.

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