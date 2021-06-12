 

Атласная юбка с майкой и еще 9 модных образов для работы летом 2021: фото

12.06.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При грамотном составлении летнего офисного лука вы не только будете комфортно себя чувствовать в самую грозную жару, но и прослывете настоящей иконой стиля. Летом лучше отказаться от синтетических тканей – в них тело не будет дышать. Лучше облачаться в одежду из хлопка, шелка и других натуральных материалов. Особенно летом 2021 популярен лен. Мы подготовили 10 стильных летних комплектов, которые можно надеть в офис.

Черный топ, принтованная юбка

Комбинируйте черный топ с принтованной юбкой. Чтобы образ выглядел цельным, принт на юбке должен сочетаться с цветом топа. Дополните комплект черными босоножками на тонких ремешках.

Топ и брюки

Классическое сочетание черного и белого: черный топ на тонких бретелях и широкие белые брюки с защипами. Такой комплект можно дополнить белыми кроссовками.

Футболка и кюлоты

Чтобы на работе чувствовать себя комфортно, надевайте вещи свободного кроя. Например, белую футболку и кюлоты. Дополните образ нюдовыми сандалиями.

Пиджак, футболка, юбка

Юбку с ярким красным принтом уравновесьте нейтральной футболкой, серым пиджаком и черными босоножками.

Рубашка и юбка

Нескучный офисный комплект: белая рубашка с короткими рукавами, клетчатая макси-юбка розового цвета и черные лодочки. Розовый в моде этим летом, так что розовые вещи можно и нужно вписывать в свои образы.

Футболка и юбка

Комбинируйте белую футболку с подплечниками и серую мини-юбку на запах.

Топ и льняные брюки

Для жаркого лета идеально подходят льняные брюки. В офис надевайте их с простым черным топом и классическими черными ботинками.

Белая футболка, принтованная юбка

Комбинируйте простую белую футболку, черную юбку в белый горошек и черные эспадрильи.

Платье и кроссовки

Если ваш офисный дресс-код не слишком строгий, надевайте легкое голубое платье с ненавязчивым принтом. Длина платья – чуть выше колена. Дополняйте лук белыми кроссовками и черной каркасной сумкой в деловом стиле.

Рубашка и шорты

Для нестрогого дресс-кода подходит сочетание рубашки и удлиненных шортов. Летом выбирайте обувь на низком каблуке или плоском ходу – в такой обуви вы сможете выходить весь день.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Мнение: О лице завтрашней России: шок – это по-нашему ©

22.04 / Представитель российских инструкторов в ЦАР потребовал Liberation удалить сфабрикованную статью о россиянах

31.01 / Эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко: Ему будет совершенно все равно

31.12 / Мэр уральского города в новогоднем поздравлении школьникам пожелал им “не быть стукачами и активистами”

27.08 / Лолита потребовала от RU.TV закрыть ее лицо смайликом для пенсионеров

26.09 / Мнение: Позитивная новость

06.08 / В Башкирии в частном доме найдено обезображенное тело мужчины

02.03 / «Он что показал? Что государство может быть гуманным»

18.09 / Производительность нового смартфона iPhone 12 не соответствует ожиданиям

21.10 / Мнение: Новости современного маркетинга: Самсунг и взлом твоего дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика