Атласная юбка с майкой и еще 9 модных образов для работы летом 2021: фото

При грамотном составлении летнего офисного лука вы не только будете комфортно себя чувствовать в самую грозную жару, но и прослывете настоящей иконой стиля. Летом лучше отказаться от синтетических тканей – в них тело не будет дышать. Лучше облачаться в одежду из хлопка, шелка и других натуральных материалов. Особенно летом 2021 популярен лен. Мы подготовили 10 стильных летних комплектов, которые можно надеть в офис.

Черный топ, принтованная юбка

Комбинируйте черный топ с принтованной юбкой. Чтобы образ выглядел цельным, принт на юбке должен сочетаться с цветом топа. Дополните комплект черными босоножками на тонких ремешках.

Топ и брюки

Классическое сочетание черного и белого: черный топ на тонких бретелях и широкие белые брюки с защипами. Такой комплект можно дополнить белыми кроссовками.

Футболка и кюлоты

Чтобы на работе чувствовать себя комфортно, надевайте вещи свободного кроя. Например, белую футболку и кюлоты. Дополните образ нюдовыми сандалиями.

Пиджак, футболка, юбка

Юбку с ярким красным принтом уравновесьте нейтральной футболкой, серым пиджаком и черными босоножками.

Рубашка и юбка

Нескучный офисный комплект: белая рубашка с короткими рукавами, клетчатая макси-юбка розового цвета и черные лодочки. Розовый в моде этим летом, так что розовые вещи можно и нужно вписывать в свои образы.

Футболка и юбка

Комбинируйте белую футболку с подплечниками и серую мини-юбку на запах.

Топ и льняные брюки

Для жаркого лета идеально подходят льняные брюки. В офис надевайте их с простым черным топом и классическими черными ботинками.

Белая футболка, принтованная юбка

Комбинируйте простую белую футболку, черную юбку в белый горошек и черные эспадрильи.

Платье и кроссовки

Если ваш офисный дресс-код не слишком строгий, надевайте легкое голубое платье с ненавязчивым принтом. Длина платья – чуть выше колена. Дополняйте лук белыми кроссовками и черной каркасной сумкой в деловом стиле.

Рубашка и шорты

Для нестрогого дресс-кода подходит сочетание рубашки и удлиненных шортов. Летом выбирайте обувь на низком каблуке или плоском ходу – в такой обуви вы сможете выходить весь день.