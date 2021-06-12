 

Американские СМИ узнали причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

12.06.2021, 19:14, Новости дня
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Администрация американского президента Джо Байдена решила не проводить совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по завершении встречи, поскольку помнит неудачный опыт экс-президента США Дональда Трампа, пишет газета New York Times.

По данным помощников президента США, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но «представители из администрации Байдена помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки», передает РИА «Новости».

По данным New York Times, на предыдущем саммите РФ – США, который состоялся в 2018 году в Хельсинки, Трамп поставил под сомнение результаты расследования разведки США о вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года и таким образом «дал Путину возможность распространить ложь», что вызвало бурную реакцию среди политических кругов США.

По словам сенатора Джона Маккейна, это было «одно из самых позорных выступлений американского президента» на его памяти. Как пишет издание, решение об отдельное пресс-конференции Байдена призвано «лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году с президентом Трампом».

Ранее в Белом доме сообщили, что после встречи с Путиным в Женеве Байден проведет пресс-конференцию один.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты

В свою очередь в Кремле, комментируя отдельную пресс-конференцию Байдена, заявили, что видимо, это обычная практика американского лидера. И отметили, что Владимир Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.

Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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