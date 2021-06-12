 

Президент Аргентины: РФ – надежда в условиях неопределенности пандемии

12.06.2021, 19:14, Новости дня
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Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил россиян с Днем РФ и выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.

Он подчеркнул, что РФ является одной из самых важных стран, «задающей направления развития современного мира». «Но сегодня для любого аргентинца РФ – это нечто иное. РФ – это надежда перед лицом неопределенности, связанной с пандемией, затрагивающей каждого. Аргентинцы очень благодарны России, безмерно благодарны, потому что, когда многие двери закрылись перед нами, двери РФ для нас открылись. Российская наука позволила нам провакцинироваться «Спутником V». Это дало нам спокойствие среди страданий, вызванных этой страшной пандемией. Все это РФ значит для меня и для любого аргентинца», – сказал он в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Русского центра Университета Буэнос-Айреса, передает ТАСС.

День РФ отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

В начале июня президенты РФ Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.

Напомним, Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших «Спутник V» на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом началась в стране в декабре 2020 года.



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