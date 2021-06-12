Новый кроссовер Volkswagen Tiago сфотографировали в Европе

Немецкий бренд Volkswagen приступит к тестированию прототипа новейшего кроссовера Volkswagen Taigo.

Данный автомобиль на европейском рынке предложен под названием Nivus. Предполагается, что кроссовер официально представят перед широкой аудиторией уже к концу 2021 года. Обнаруженный прототип практически полностью лишен камуфляжа, чем раскрыл более агрессивную внешность на фоне предшественника.

Немецкие разработчики пока не готовы раскрывать параметры производительности кроссовера, однако предполагается, что модель оснастят более мощным двигателем, чем в актуальной генерации, которая имеет мотор на 128 л.с. мощности. Остальные данные об автомобиле будут объявлены несколько позже.