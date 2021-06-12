В Китае показали недорогой электрический пикап

Известный бренд Jiangsu Ruipaiying Import And Export Co продемонстрировал новый недорогой электрический пикап под названием Changli CLZKC-009.

Приобрести данный экземпляр на местном рынке Китая можно по цене от 2 тысяч долларов. Автомобиль получил дизайн, свойственный аналогичным транспортных средства американского производства. Вместе с тем в салоне электрического пикапа установили два кресла, а также покупателям будет доступна опция покупки модели с кондиционером.

Что касается производительности, новый электрический пикап обладает мощностью 4 л.с. С такими параметрами предельная скорость равна 65 км в час, тогда как запас хода на электротяге достигает 130 километров. Остальные характеристики транспортного средства на данный момент не указаны.