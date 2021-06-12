Сергей Марков прокомментировал попытки НАТО навязать РФ «сотрудничество»

В последнее время НАТО пытается навязать РФ свое «сотрудничество». Подобные попытки прокомментировал политолог Сергей Марков, который раскрыл истинные мотивы Запада.

Тактика стран НАТО в отношениях с Россией в последнее время изменилась в сторону якобы взаимовыгодного сотрудничества. Заявление руководства Альянса постоянно заверяет Москву в якобы мирных планах и безопасности ее границ. Политику организации прокомментировал российский политаналитик Сергей Марков. Эксперт уверен, что движут Североатлантическим Альянсом совсем не миролюбивые планы. Марков объяснил, что призывы к сотрудничеству со странами НАТО, обращенные к РФ, на самом деле преследуют иные цели.

Так, предлагая российским властям абсолютно не нужные и не выгодные им проекты, Запад создает видимость стремления к дружбе. Однако на деле сразу после справедливого отказа РФ от такого рода предложений, руководство НАТО обвиняет ее в нежелании искать решение проблем. Далее все зарубежные СМИ включаются в русофобию, публикуя материалы о якобы нарушении Кремлем стабильности в мире и проявлении агрессии. В доказательство своих слов Сергей Марков привел пример с просьбой Североатлантического Альянса включить в российских военных самолетах транспондеры при полетах над Балтийским морем. Однако ранее до этого подобное обращение со стороны РФ натовцами была отклонено.

Такой трюк политолог назвал «наглостью», в ее духе были и предложения по денонсации Договора по открытому небу. Тогда Соединенные Штаты критиковали Россию за выход из него, однако сами не пожелали соблюдать условия данного меморандума. Проявляя агрессию по отношению к Москве, генсек НАТО при этом говорит о якобы недоброжелательной политике РФ. Однако именно Североатлантический Альянс виновен также в дестабилизации ситуации в бывших республиках СССР Украине и Белоруссии, напоминает Марков. Их же «рука» видна и в поддержке экстремистских движений в самой Российской Федерации.

Источник: inforeactor.ru