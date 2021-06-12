 

Теледоктор Мясников рассказал о пользе и вреде супа

12.06.2021, 19:00, Разное
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Отечественный теледоктор Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыл всю правду о супе. В беседе с шеф-поваром Глебом Астафьевым были развенчаны самые популярные мифы об этом блюде.
Терапевт Мясников вспомнил, как дедушка в детстве объяснял, что суп нужен для запуска системы пищеварения, и это действительно так, он сравнил обеденное блюдо со стаканом тёплой воды, выпитой натощак. В то же время к похлёбке нужно относиться как к полноценному приёму пищи, причём высококалорийному.

Теледоктор советует на обед не ограничиваться одним супом, а съесть и второе блюдо, правда, порции должны быть небольшими. Куриный бульон, безусловно, полезен, однако есть и некоторые риски. Речь идёт о том, что наиболее солесодержащие продукты – это хлеб и суп. Физиологической нормой для одного человека считается 5 граммов соли в сутки, а вот людям после 50 лет и гипертоникам не рекомендуется получать больше 2,5 гр. хлорида натрия, однако в первом блюде эта цифра зачастую превышена.

Шеф-повар Глеб Астафьев посоветовал употреблять в пищу зелёные овощные супы, которые измельчаются в блендере, а также грибной суп-пюре, поскольку они полезны для здоровья. Вдобавок ко всему, эксперт порекомендовал, готовя наваристый суп, первый бульон сливать, достаточно довести воду до кипения, это позволит мясу не утратить вкусовые качества, зато из него уйдёт вся химия и грязь.

Источник: smotrim.ru



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