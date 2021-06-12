 

Жители города Кага-Бандоро в ЦАР по достоинству оценили фильм «Турист»

12.06.2021, 19:00, Разное
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Показ на большом экране картины «Турист» в центральноафриканском городе Кага-Бандоро привлек тысячи зрителей.
8 июня на центральной рыночной площади в административном центре префектуры Нана-Гребизи собралось свыше 5 тысяч местных жителей. Все они пришли, чтобы на большом экране увидеть картину совместного производства РФ и ЦАР о работе отечественных инструкторов в этой стране.

В основу сюжета фильма легли реальные события, которые происходили в Центральноафриканской Республике в декабре 2020 года. Тогда вооруженные группировки под руководством экс-президента Франсуа Бозизе предприняли попытку госпереворота, но встретили достойный отпор со стороны военнослужащих местной национальной армии (FACA).

Главный герой картины — инструктор с позывным Турист, который прибыл в ЦАР для обучения офицеров FACA. Оказавшись в центре развернувшегося кризиса, он вместе со своими коллегами встает на защиту мирного населения ЦАР.

В реальности российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», не принимают участия в боестолкновениях. Однако именно их помощь помогла FACA разгромить бандформирования и вернуть мир в республику.

Жители Кага-Бандоро высоко оценили картину «Турист». После завершения показа они выразили свою благодарность России, устроив продолжительные овации.



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