Канада отказалась от партии COVID-вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки на производстве
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Причиной такого решения стали опасения по поводу производства вакцины. В марте на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе произошла ошибка, в результате которой партия препаратов компании Johnson & Johnson была загрязнена другой вакциной.
С конца апреля канадское ведомство проверяло полученную с этого предприятия партию вакцин в 310 тыс. доз, однако так и не смогло установить, представляет ли она опасность.
“Министерство здравоохранения Канады не смогло определить, соответствует ли эта партия вакцин Janssen строгим стандартам качества департамента”, – говорится в заявлении.
Из-за этого ведомство решило не распределять эту партию между канадцами. Также минздрав Канады не будет закупать препараты с завода в Балтиморе, пока не закончится его инспекция.
CTV News уточняет, что канадское ведомство забраковало партию в 310 тыс. доз.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Канаде прививают граждан препаратами Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZenecа. С начала кампании по вакцинации прививку одной дозой получили 62% канадцев, полностью привились 8%, отмечает Bloomberg.
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