“Мразь. Почему никто даже не попытался остановить изувера?” В Харькове 16-летний подросток избил девушку

Он обнародовал видео, на котором видно, что подросток нанес девушке несколько ударов по голове, она упала на землю и закрыла лицо руками, но обидчик не прекратил ее бить. 16-летний изверг наносил ей удары по голове и лицу сначала руками, а потом несколько раз ударил ногой, схватил за волосы и ударил кулаком в лицо.

Инцидент происходил на глазах у других подростков, ролик без звука, непонятно, как они реагировали на применение силы к девушке, но на видео не видно, чтобы они останавливали его.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4045429398877210

В Telegram-канале “Труха Харьков” показали это и еще одно видео, там 16-летнего деспота сверстники заставили просить прощения у девушки, стоя на коленях. Авторы Telegram-канала пишут, что инцидент произошел в районе Новых домов.

Автор видео призвал Тараника извиниться и перед другими девушками, которых тот обидел. По его словам, таких много.

Тараник сказал в ответ: “Извини меня тоже за то, что я тебе сломал нос. Больше такого не повторится”. К кому именно он обращался, на видео не видно.

“16-летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться за счет жестокого избиения девочек. Его поймали сверстники и заставили извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость. Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича, родившегося 17 августа 2004 года? Откуда вся эта звериная жестокость? Почему никто из подростков, кто был рядом, даже не попытался остановить изувера?” – добавил Геращенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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