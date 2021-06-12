Guardian – «наслаждаться летом, но безопасно» — ВОЗ предрекла Европе рост смертности от COVID-19 осенью

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал правительства и граждан стран Европы осторожно подходить к отмене коронавирусных ограничений, передаёт The Guardian. В организации отметили, что смягчение ограничений и распространение более заразного индийского штамма могут привести к росту уровня смертности от COVID-19 осенью.



Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о потенциальном росте уровня смертности от COVID-19 в Европе этой осенью, пишет The Guardian. Причиной тому, по мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, могут стать постепенная отмена введённых для сдерживания распространения коронавируса ограничительных мер на фоне падения числа случаев заражения и активное распространение индийского штамма.

Клюге призвал граждан и правительства стран Европы проявлять «осторожность и здравый смысл» на протяжении всего лета, несмотря на то что в ряде государств фиксируется рекордно низкий уровень заражения начиная с августа прошлого года, в связи с чем происходит постепенная отмена ограничений. Так, ослабили ограничения уже 36 из 56 стран, входящих в зону ответственности Европейского регионального бюро ВОЗ.

«Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года, — заявил специалист. — Давайте не будем повторять эту ошибку».

Клюге призвал людей «наслаждаться летом, но безопасно», а правительства — извлечь уроки из прошлого года, когда ряд стран не сумели быстро взять под контроль распространение вируса. Кроме того, он напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить средства индивидуальной защиты.

Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд подчеркнула, что особую тревогу вызывает вариант «Дельта», впервые обнаруженный в Индии. По словам Смолвуд, индийский штамм ещё не получил сильного распространения в Европе, однако в ряде страны уже вытеснил доминирующий британский вариант, получивший название «Альфа».

Более того, специалисты ВОЗ отметили, что несмотря на успехи кампаний вакцинации от коронавируса, в рамках которой первую дозу получили уже более 30% европейцев, а вторую — 17% граждан, нынешнего охвата «всё ещё недостаточно для защиты региона от повторной вспышки».

Как напоминает The Guardian, одной из стран ослабивших ограничения стала Франция, где число новых случаев заболевания за неделю сократилось на 39%. Со среды комендантский час был перенесён с 21:00 на 23:00, кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей в закрытых помещениях, а магазинам, музеям и кинотеатрам — увеличить пропускную способность. Спортивные залы открыли свои двери впервые с октября.

На этой неделе правительства Италия и Бельгия также разрешили барам и ресторанам обслуживать клиентов в помещении, причём в Бельгии часы работы заведений продлили до 23:30, а в Италии комендантский час был перенесён на полночь. Кроме того, впервые за несколько месяцев в Германии к нормальной работе вернулись берлинские школы.