Вольфганг Черни о загадочной русской душе, традициях и жизни австрийца в Москве

Актера Вольфганга Черни уже сложно назвать австрийским: он уже порядка 8 лет живет в России, а Алеша Попович в фильме “Последний богатырь” в его исполнении вышел настоящим русским супергероем. Высокий брюнет с голубыми глазами легко освоился в столице и даже прошел испытание “огненными” шутками Ивана Урганта в вечернем шоу и льдом в проекте “Ледниковый период”, где успешно выступал в паре с Оксаной Домниной. Весной в прокат вышел фильм “Скажи ей” с Вольфгангом и Светланой Ходченковой в главных ролях, а с 10 июня его можно увидеть в картине “Красный призрак” во всех кинотеатра страны.

– Вольфганг, вы хорошо говорите на русском языке, дома общаетесь на английском или на русском?

– Дома мы больше говорим на английском, потому что это был язык нашего знакомства, но я уже долго в России, в том числе, из-за карантина, и поэтому все больше говорю на русском. И конечно, везде, на работе, на съемках, с друзьями я тоже, как правило, общаюсь на русском. Но я очень рад, что могу говорить аж на трех языках. Когда мы, например, в Америке или Австрии, русский – наш секретный язык. Очень удобно (смеется).

– Вы изучали медицину в Вене. Что стало переломным моментом, когда вы поняли, что это не ваше?

– У нас было занятие по анатомии, во время которого я притворился своим старшим братом, который тоже учился на врача. И, наверное, тогда я понял, что актерское мастерство мне подходит больше (улыбается). Но этот опыт я очень ценю, уверен, он обязательно пригодится мне в кино.

– Вы уже около 8 лет живете в России, чего здесь вам не хватает? При каких обстоятельствах чаще всего говорите: “А вот у нас в Вене…”

– Что ж, не буду лукавить. Здесь мне не хватает хорошего сыра! И пустых улиц! (Смеется) А какие у вас здесь пробки!

– Недавно вы стали отцом. Что привнес Леон в вашу жизнь? Уже узнали о себе что-то новое?

– Леон родился в апреле, и пока еще очень рано для этого. Я чувствую, что мне еще не хватает чего-то, чтобы полностью познать в себе отцовство. Но ощущение, что теперь у нас есть сын, с которым мы можем вместе открывать для себя мир, не сравнить ни с чем! Это чудесно!

– Вы с Викторией женаты уже два года. Скажите, за это время смогли понять русскую душу?

– Думаю, что и раньше русская душа мне была близка. За время работы и жизни здесь у меня появилось много русских друзей, и я не ощущаю никаких сложностей в общении. Мне очень комфортно! Но, конечно, после женитьбы я гораздо ближе “познакомился” с русской душой (улыбается).

Вольфганг и Виктория поженились в Австрии два года назад В апреле у пары родился сын, которого назвали Леонард- Какая русская традиция или еда до сих пор кажется вам очень странной и забавной?

– Русская кухня мне очень нравится. А вот что касается традиций, то до сих пор не могу привыкнуть к тому, что нельзя свистеть в помещении. Я люблю свистеть! (Смеется)

– Вы часто играете немцев в российских фильмах. В большинстве это отрицательные персонажи. Есть секрет: как сделать так, чтобы вашего героя полюбили?

– Мне кажется, не бывает однозначно плохих или хороших людей. У всех есть свои теневые стороны. Так и с персонажами. Если я понимаю, что предлагаемая мне роль – это просто зло, я отказываюсь от участия в проекте. Мне неинтересен такой персонаж. Слишком скучно. Но если это увлекательный проект с опытным режиссером, то поверьте, даже в немецком солдате можно будет найти удивительную глубину.

– Сейчас в прокат выходит фильм “Красный призрак”, чем эта картина отличается от других военных фильмов?

– Фильм сделан в совершенно новом для российского кинематографа стиле. Этакий вестерн с очень необычными персонажами и классными диалогами. У фильма нелегкий пусть создания, четыре друга боролись за него целых семь лет, но результат действительно впечатляет! Все действие основано рассказах ветеранов, а сам фильм снять практически без спецэффектов.

– В описании к фильму “Красный призрак” говорится, что он снят в лучших традициях Гая Ричи и Тарантино. А кто из режиссеров близок лично вам?

– Мне нравится творчество Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе, Питера Джексона и Андрея Богатырева. Кадр из фильма “Красный призрак”

– На международном фестивале военного кино вы взяли награду за роль в фильме “Красный призрак”. Расскажите, это ваша первая российская награда? Что испытали, когда услышали свое имя со сцены?

– Да, это моя первая актерская награда в России. Для меня это особенное событие, я очень рад открытости и гостеприимству России, которая вот так, с распростертыми объятиями принимает и приветствует австрийца.

– Вам важны награды, оценки кинокритиков или признание публики на первом месте?

– Скажем так: я очень уважаю и ценю труд и работу кинокритиков, но, в конечном счете, мы рассказываем истории для людей. Мы хотим, чтобы именно они смеялись, плакали, сопереживали, мы хотим их заворожить. Если это оценивает профессиональная аудитория, я счастлив, но для меня важнее зрители, для которых мы делаем кино.