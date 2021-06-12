Сушилка для посуды, вешалка или подсвечник: старые грабли в интерьере дома и дизайне сада

Рачительной хозяйке трудно расстаться с хорошим садовым инструментом, даже в том случае, если он немного потерял в функциональности и внешнем виде. Открытие дачного сезона мы ознаменовали не только шашлыками и вечеринкой, но и обновлением части садового инвентаря. Купили и новые грабли из качественной стали, с удобной ручкой и несколько щегольским антуражем. Но я не смогла выбросить старый, трепетно любимый инструмент. Пришлось находить граблям новое применение и функции. Оказалось, что способов использования садового инвентаря очень много, а что касается грабель, то они почти универсальны для решения множества бытовых проблем!

На кухне

Прежде чем искать новое применение для старых грабель, их необходимо тщательно отмыть. Очистите землю, если она налипла на зубья и остальные части, замочите в подкисленной лимонной кислотой воде на 30 минут. Раствор не только удалит остатки загрязнений, но и растворит ржавчину. Вытрите инструмент чистой ветошью, высушите и покройте лаком, например, полиуретановым.

Первый вариант использования грабель напрашивается практически сразу, они могут стать оригинальным держателем для бокалов. Прикрепите инструмент к стене или деревянной стойке на кухне, повесьте бокалы за ножки. Выглядит креативно, привнося в интерьер толику брутального шарма.

Закрепив грабли на кухонном фартуке можно получить отличный органайзер для кухонных принадлежностей. Нужно лишь нанизать поварешки, ножи или сковороды на зубья оригинального рейлинга.

Сушилка для посуды – это еще один незаменимый кухонный гаджет, который можно сделать из грабель. Конструкция инструмента такова, что хозяйке нужно лишь освободить место на столешнице и положить грабли выпуклой стороной вверх, пользоваться можно сразу.

В любой комнате

Если в доме нет ключницы, то найти ключи перед выходом из дома бывает не так просто. Используя потенциал грабель, можно создать уникальный держатель для ключей и многих других полезных вещей, которые необходимо держать под рукой. На зубья органайзера поместятся наушники, брелоки сигнализации, сумки и перчатки.

В спальне и в ванной комнате грабли пригодятся для организованного хранения бижутерии – цепочек, ожерелий, колец, браслетов. Повесьте грабли на выбранное место, например, возле зеркала или на внутренней стороне дверцы шкафа и используйте полноту возможностей оригинальной вешалки.

По такому же принципу можно организовать хранение шарфов, галстуков или поясов. Найдите уместное расположение грабель в гардеробной комнате или в шкафу и развесьте аксессуары, они всегда будут на виду и сохранят аккуратный вид.

В ванной комнате даже при наличии шкафов и полок свободного места для косметических и гигиенических средств может оказаться недостаточно. Используйте грабли для свободного доступа к часто используемой косметике. Прикрепите садовый инструмент к стене или к торцу полки – и любимые шампуни, гели, кремы или скрабы всегда будут под рукой.

Вокруг дома

Владельцы загородного дома или дачи всегда найдут старым граблям дополнительные функции. Например, на металлических зубьях можно закрепить подвесные кашпо с цветами, устроив висячий сад, или создать на основе садового инструмента оригинальный светильник. Одаренные креативным мышлением и умелыми руками, хозяева могут объединить несколько функций в одном творении, смастерив неповторимый арт-объект на участке, где люстра соседствует с кашпо.

Большой званый ужин или веселая вечеринка часто освещаются свечами, живой огонь делает атмосферу домашней и уютной. Задумав украсить вечер неповторимым декором, не ищите подсвечники, используйте зубья граблей в качестве большого канделябра. Успех затеи, оригинальность решения и креативность мышления хозяев будут по достоинству оценены гостями!

Гараж – это место, где может найти вторую жизнь практически любой устаревший предмет быта. Использование грабель здесь будет вполне логично, закрепите их на почетном месте и наденьте на зубья часто используемые, а потому часто теряемые, инструменты. Они всегда будут под рукой, не затеряются в общем количестве хозяйственных мелочей и послужат хорошим стимулом для наведения порядка.

Надеюсь, что список функциональных возможностей грабель для вас пополнился несколькими свежими идеями. Мы уже испытали зубья инструмента свечами, сделав из них большой подсвечник – получилось очень атмосферно и весело!