 

Армения передала Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе

12.06.2021, 18:16, Новости дня
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Ереван передал Баку карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ азербайджанская сторона передала Армении 15 задержанных армян, заявили в МИД Азербайджана.

«Согласно соглашению, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Армении карт 97 тысяч танков и противопехотных мин в Агдамском районе Азербайджана 15 задержанных армян были переданы Армении в присутствии представителей Грузии на азербайджано-грузинской границе», – приводит РИА «Новости» заявление.

Как подчеркнули в азербайджанском ведомстве, «получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и ускорит проекты реконструкции», инициированные президентом Азербайджана, «в Агдаме и возвращение вынужденных переселенцев».

В свою очередь и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил возвращение 15 армянских военных, которые оказались в плену в Азербайджане в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, передает ТАСС.

4 июня двое азербайджанских журналистов погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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