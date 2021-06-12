Опубликованы фотографии нового поколения Maserati GranTurismo

Итальянский бренд Maserati продемонстрировал снимки обновленной версии модели Maserati GranTurismo.

В частности, главным преимуществом предложенной модификации указывают применение электрического силового агрегата, тогда как ранее автомобиль предлагался исключительно с ДВС. В свою очередь, новинка GranTurismo выдает суммарную мощность 650 л.с., тогда как на разгон до сотни уходит около 2 секунд.

По снимкам можно рассмотреть заднюю часть кузова электрокара GranTurismo, который оснащен тонкими задними фонарями, а также компактным спойлером. В передней части кузова применили видоизмененную решетку радиатора, а также вертикальную форму светодиодной оптики.