 

Опубликованы фотографии нового поколения Maserati GranTurismo

12.06.2021, 18:08, Новости дня
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Итальянский бренд Maserati продемонстрировал снимки обновленной версии модели Maserati GranTurismo.

В частности, главным преимуществом предложенной модификации указывают применение электрического силового агрегата, тогда как ранее автомобиль предлагался исключительно с ДВС. В свою очередь, новинка GranTurismo выдает суммарную мощность 650 л.с., тогда как на разгон до сотни уходит около 2 секунд.

По снимкам можно рассмотреть заднюю часть кузова электрокара GranTurismo, который оснащен тонкими задними фонарями, а также компактным спойлером. В передней части кузова применили видоизмененную решетку радиатора, а также вертикальную форму светодиодной оптики.



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