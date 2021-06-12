Ford может выпустить электрический пикап

Американский бренд Ford в скором времени сможет выпустить новый электрический пикап.

Вместе с тем ранее представители марки анонсировали возможность появления на рынке новой версии внедорожника Ford Explorer с электрической силовой установкой. Кроме того, опубликованы снимки, на которых можно частично рассмотреть контуры пикапа, который и может получить электрическую начинку.

Пока эксперты не готовы прогнозировать остальные параметры и достоинства электрического пикапа, однако предполагается, что данная модификация сможет оказаться достаточно востребованной на глобальном рынке из-за своей экономичности и экологичности.