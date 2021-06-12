Диетолог Арзамасцев рассказал о влиянии обезжиренных молочных продуктов на снижение веса

Отечественный диетолог Евгений Арзамасцев пояснил о влиянии обезжиренных молочных продуктов на снижение веса. Нутрициолог не рекомендует добавлять их в свой рацион.

Доктор объяснил, что количество минусов от обезжиренных молочных продуктов превышает плюсы, поскольку они не только не посодействуют в похудении, но и могут даже навредить здоровью. Стоит отметить, что животные жиры отвечают за вкусовые качества пищи, а вот в обезжиренную еду для улучшения вкуса производители добавляют простой углевод (сахар) в максимальном количестве, а это существенно мешает снижению веса.

К примеру, когда из состава глазированных сырков убираются жиры, являющиеся натуральным усилителем вкуса и связующим веществом для правильной консистенции продукта, то взамен используются ароматизаторы и красители, которые небезопасны для желающих добиться стройности. Консультант по здоровому питанию объясняет, что обезжиренный творог хуже обычного, поскольку он негативно влияет на усвоение организмом витаминов A, D, E и K.

Нутрициолог советует употреблять ежедневно один стакан молока средней жирности. Это не навредит фигуре и не превысит норму калорий, а вот если у человека нарушена концентрация холестерина, то лучше пить молоко с жирностью – 1,5%.

Что касается обезжиренного кефира, то диетолог разрешил употреблять его ежедневно. К слову, кисломолочные продукты с 1% и 3,2% жирности практически не отличаются друг от друга по вкусовым качествам, поэтому производители не добавляют в них искусственные усилители вкуса.

Источник: www.m24.ru