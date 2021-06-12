Андрей Разин осудил Ксению Собчак за выходки на премии “Муз-ТВ”

Продюсер Андрей Разин в соцсети Instagram раскритиковал поведение Ксении Собчак на прошедшей премии канала «Муз-ТВ». По его словам, теледива сама себе подписала приговор. Теперь ни один артист, который уважает себя, не согласится дать ей интервью.

Минувшая премия канала «Муз-ТВ» уже признана самой скандальной за всю историю. Нателла Крапивина довольно нелестно высказалась о тандеме Киркорова и Давы. Позже Манукян с волной негатива обрушился на Юлию Зиверт за оставленный лай под постом продюсера. В день премии Ксения Собчак не смогла найти общего языка с рэпером Моргенштерном. Артист приехал на красную дорожку в инвалидном кресле. Когда в зрительском зале ведущая подошла к нему с микрофоном, тот просто решил молчать.

По мнению Разина, после выпадов Собчак в сторону Моргенштерна, артисты не станут идти к ней на интервью. Первой об этом в социальной сети Instagram высказалась Полина Гагарина. Разин вспомнил, что когда-то Собчак была очень хорошей девушкой. Ему жаль, что она заняла такую позицию и стала неподобающе относиться к коллегам по шоу-бизнесу.