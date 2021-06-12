 

В Сети появились первые изображения Xiaomi Mi 12

12.06.2021, 18:02, Разное
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Новый флагманский смартфон готовится вывести на рынок китайская компания Xiaomi. Mi 12 уже появился на фотографиях, опубликованных в Сети, демонстрирующих его заднюю панель.
Новое поколение флагманских смартфонов готовится выпустить китайский бренд Xiaomi. Mi 12 станет продолжением популярной линейки, соответственно, в его дизайне останутся некоторые решения, использованные ранее в аппаратах Xiaomi Mi 11 и его Ultra-модификации. Однако, вопреки ожиданиям, на его задней крышке не видно дополнительного дисплея. Это стало очевидно после публикации первых изображений грядущей новинки.

Концептуальные рендеры выложили в сеть инсайдеры, на них тыльная панель не содержит также сдвоенного модуля светодиодной вспышки. Фронтальная же панель, соответственно обнародованным изображениям, является так называемым «гиперболоидным» экраном, выполненным по технологии LTPO. Фронтальный объектив производитель скроет под ним, кроме того, частота обновления картинки здесь будет достигать 120 Герц при минимальном показателе в 1 Герц. Подобные панели, предположительно, намереваются применить в Pro и Pro Max-модификациях тринадцатого поколения iPhone.

Продуктивность и быстродействие аппарату придаст новейшая модель однокристальной системы Snapdragon от Qualcomm, пока еще даже не анонсированная. Не сомневаются инсайд-блогеры и в наличии защиты от влаги и пыли. Также предрекают эксперты оснащение Xiaomi Mi 12 стереодинамиками и недавно представленной проводной и беспроводной зарядкой на 200 и 120 Ватт соответственно, не вредящей аккумулятору.

Источник: www.ixbt.com



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