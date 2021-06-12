 

В 2021 году правительство выплатило более 6 млрд грн помощи предпринимателям в связи с карантином – Шмыгаль

12.06.2021, 18:00, Новости дня
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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook. 

“Это уже второй раз за последние полгода правительство запустило и качественно провело такую масштабную программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу из-за усиления карантина. Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6,5 млрд грн”, – написал он. 

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/355486242685252

Контекст:

Во время локдауна, который продолжался с 8-го по 25 января (власти называли его “карантин зимних каникул”), некоторым украинцам выплачивали единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Она предназначалась для физлиц-предпринимателей и наемных работников. По данным Шмыгаля, денежную помощь тогда получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в общем было перечислено 3,64 млрд грн. 

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта поддержала законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений. Этот документ Зеленский внес 24 марта как неотложный. Он предполагает выплаты помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, зарегистрированным в “красных” карантинных зонах.

Прием заявок стартовал 19 апреля, помощь начали выплачивать 1 мая.

Программа будет действовать в течение всего года, сообщали в Кабмине.

С 9 июня, согласно индикаторным показателям Минздрава, все регионы Украины находятся в “зеленой” зоне, адаптивный карантин планируют продлить на все лето. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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