 

На решение УЕФА относительно нового дизайна формы сборной Украины мог повлиять контракт с “Газпромом” – СМИ

12.06.2021, 18:00, Новости дня
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К такому выводу пришло немецкое издание Bild 11 июня. 

В статье говорится, что сумму контракта на спонсорство, который УЕФА и “Газпром” подписали три недели назад, не разглашают. По данным инсайдеров издания, речь может идти не менее чем о €50 млн. 

По ситуации с футболками украинской сборной видно, насколько далеко заходит влияние РФ, отмечает издание. После того как контракт подписали, Российский футбольный союз пожаловался на дизайн формы, и УЕФА потребовала убрать надпись “Героям слава!”, подчеркивается в материале. 

Подозрительной ситуацию считает и посол Украины в Германии Андрей Мельник. Президент РФ Владимир Путин “снова использует инструмент гибридной войны “Газпрома”, чтобы разделить Европу”, сказал дипломат в комментарии изданию. 

Кроме того, в статье обращается внимание на то, что стадион “Газпром Арена” в Санкт-Петербурге примет семь игр Евро 2020 – больше, чем любой другой из 10 стадионов чемпионата (за исключением стадиона “Уэмбли” в Лондоне). 

В УЕФА заявили Bild, “что нет никакой связи между спонсорским соглашением и большим количеством игр в России”.

Контекст:

Новую форму сборной Украины президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом. Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”. 

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

11 июня переговоры завершились. Павелко заявил о “победном компромиссе”, а представитель УЕФА в комментарии российскому “РИА Новости” сказал, что УАФ попросили прикрыть фразу “Героям слава!”, и что выполнение украинскими футболистами этого требования “будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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