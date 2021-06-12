Россотрудничество провалило День России?

Но создается впечатление, что ответственное за это ведомство – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), не захотело использовать эту возможность.

Прежде всего, найти информацию о мероприятиях практически невозможно. На сайте ведомства нет анонсов, отсутствует календарь мероприятий и какая-либо навигация по странам. На страницах в социальных сетях тоже в основном тишина – ограничились скромным роликом и постом с поздравлениями.

Понятно, что проводить мероприятия в эпоху ковидных ограничений невыгодно и небезопасно. И правда, возможно Россотрудничеству не стоит тратить средства, чтобы по обыкновению собрать десяток студентов на какой-нибудь выставке или кинопоказе.

Однако в распоряжении медийщиков организации гораздо более эффективные онлайн-форматы во всем их многообразии. Качественный вирусный клип на миллионы просмотров, яркая акция вроде прогремевшей во время карантина «изоизоляция», рассказавшая всему миру в том числе, о шедеврах русской живописи – так и работает настоящая «мягкая сила».

Судя о всему, в Россотрудничестве не нашли средств на создание достойного ролика. В ведомстве ограничились бессодержательным слайд-шоу со справкой о празднике и конкурсом фотографии, в котором даже не прописаны основные условия – кто и как будет отбирать победителей, как именно определять красоту фотографий, какие будут призы.

Видео во всех соцсетях ведомства посмотрели меньше двух тысяч человек.

В этот день можно было бы мягко напомнить, что сотрудничество между Россией и странами СНГ должно строиться на принципах равноправия и дружбы. Мы открыли новую страницу в наших отношениях, и независимо от отношения к событиям того времени, необходимость выстраивать диалог на основе взаимного уважения и интересов становится все более острой в условиях, когда русская культура постепенно уходит с постсоветского пространства – во многом именно потому, что ответственные структуры не способны ее качественно продвигать.

Как же отреагировало на эту дату агентство Евгения Примакова? Вспомнило ли о том, чем обязаны России те страны, где находятся сотни высокооплачиваемых сотрудников Россотрудничества? Вопрос, по всей видимости, риторический.