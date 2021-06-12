Мнение: Что делать с 5 900 000 долларами США?

Для пользователей смартфонов – много фото.

Попыток развода в интернете с наследством и прочей биллибердой предостаточно.

Обычно этим направлением занимаются африканские туземцы, там практически один и тот же отработанный заплесневелый сценарий.

Сегодня поведаю о довольно необычном предложении, с более-менее цивилизованной, европейской направленностью.

Приходит сообщение в Фейсбуке с просьбой принять в друзья человека.

Последнее время в основном отвергаю попытки незнакомых людей с подобными просьбами.

В этот раз почему-то согласился.

Через пару дней от него приходит необычное сообщение:

Так, думаю, заход у человека неординарный, дай думаю прознаю, что этот так сказать лондонский товарищ имеет предложить:))





Да, думаю, поперло товарища не по детски, решил принять надвигающуюся мошенническую игру, начинаю подыгрывать.

Клиент хватает наживку с заглотом, шлет мне следующее письмо.

Надо отдать клиенту должное, не суетится как африканец, делает почтительные паузы. Понятное дело, якобы европеец, а им не свойственна спешка в важных делах.

Хотя он по всей видимости такой же европеец, как я мадагаскарец.





Вот тебе раз, поперли виртуальные деньги, товарищ не скупится. Проскакивает тема с НАЦИОНАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ в Великобритании, с упоминанием Главы этой финансовой организации Джо Гарнером.

Саме удивительное что НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО и Джо Гарнер вполне реальный персонажи в этом сюжете и жизни, ели бы не одно но, электронные адреса в присланных сообщениях не соответствуют геолокации места их нахождения, и идут с территории Германии.

Ну ладно, продолжаю игру, так сказать ведусь, продолжаю общение. Обращаюсь по присланным фальшивым адресам в СООБЩЕСТВО, и получаю от-туда следубющие депеши.

В письме хренова туча нестыковок, грубо нарушен протокол английского делопроизводства, ну ладно туземцов надо прощать…

Делаю как всё положено и вот тебе раз, СООБЩЕСТВО вообще падает от такого счастья о земь, и присылает мне подобную хрень.

Слава всевышнему, становится понятными цели и задачи туземцев, нужна доверенность и всё, путь к богатству завершается.

осталось только узнать судьбу этой злополучной доверенности. Однако лампочка уже начала светить ярче, именно доверенность всегда является финальной точкой в подобных разводах.

Иду дальше, игра продолжается, на этом этапе должен как черт из табакерки выскакивать адвокат.

Все пошло по наезженому сценарию, сей черт нарисовался, и был мне представлен.

Ведусь на эту дурь дальше, кланяюсь адвокату и вот оно…., на горизонте нарисовалась заветная цель, но за неё необходимо заплатить всего-лишь 980 фунтов стерлингов:))

После этого решаю занавес театра закрывать, говорю адвокату что и дальше заинтересован в нашем сотрудничестве, и задаю ему ряд крайне неудобных вопросов, как-то о геолокации почтовых адресов, почему его письмо мне пришло из Висконта, США ….

И тишина, пишу письмо своему глубоко верущему христианину в виде Мистера Джорджа Эдварда Лиама, находящемуся с глубоким онкологическим поражение всего тела и довольно жизнерадостной улыбкой на лице Фейсбука. Между прочим это фото было им заменено в дни нашего общения, до этого был подобный образ.

Спрашиваю человека почему он не пишет, и не потерял ли он ко мне интерес. Туземец всё таки ответил через неохоту, видимо внутри его больного тела пораженного онкологическими метастазами ещё теплилась надежда в получении 980 фунтов стерлингов.

На этом игру закрываю, всю нашу переписку отправляю по адресу https://[email protected] в НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, которое на своём сайте просит уведомлять их о подобных персонах. Остается только надеяться что Службе Безовасности такого крупного и уважаемого финансового учреждения на территории Великобритании будет это интересно, персонаж и линия сюжета выстроенная им не в их пользу.

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