В приоритете простая и свободная одежда: что собой представляет женская летняя мода в Японии

Когда речь заходит о японской моде, в первую очередь в воображении возникает женщина в кимоно, но это не совсем верно. Это по-прежнему статусная одежда, но встретить ее на улицах уже можно не так часто.

Традиционную одежду японки хранят в гардеробах для выходов на серьезные мероприятия. Увидеть женщин в кимоно можно на свадьбе, похоронах, на церемониях награждения и чайных церемониях. В дорогих заведениях персонал тоже часто носит кимоно, такое можно увидеть и в традиционных японских ресторанах или курортных отелях.

Необычная одежда и униформа

Готический стиль и косплей можно наблюдать на самой модной улице Токио — Харадзюку. Такую одежду носят определенные группы подростков. Район Харадзюку славится оригинальным уличным стилем, где молодые люди демонстрируют свои эпатажные наряды. Здесь полно магазинов, торгующих необычной одеждой.

В Японии яркость не слишком приветствуется, в одежде много приглушенных тонов, что считается очень элегантным. Женщины стараются одеваться уместно, там где необходимо придерживаются строгого дресс-кода.

Униформу носят воспитатели, учителя, официанты и даже у водители такси. Одежда зависит, как правило, от ситуации, японки заранее продумывают свой образ до мелочей.

Классическая японская мода

Рассмотрим подробнее классические тенденции японского стиля, а также советы и рекомендации по достижению идеального летнего образа. Итак, что же представляет собой женская мода летом в этой стране?

Погода в Японии в летний период жаркая и влажная. В последние годы температура воздуха в этой стране особенно высока. Даже в начале лета влажность составляет 75 %.

Не пугайтесь жары и влажности, японское лето по-прежнему прекрасное время для отдыха за городом. В это время года происходит множество захватывающих событий. У японцев есть привычка извлекать максимум пользы из любой ситуации. Ничто, ни жара, ни влажность не могут помешать местным жителям стилизовать свой внешний вид. Конечно, само собой разумеется, что дышащие ткани, такие как хлопок и лен, являются подходящим выбором для лета в любой стране, и Япония не исключение.

Хотя страна в последние годы модернизируется, она все еще имеет свои традиционные и религиозные корни. Поэтому в знак уважения, если вы планируете посетить священные места, лучше всего прикрыть плечи и воздержаться от ношения каких-либо предметов одежды, которые излишне открывают определенные области тела. Таким образом, японская культура все еще консервативна во многих отношениях. Наденьте легкую верхнюю одежду или возьмите с собой шарф в день, когда решите посетить храм.

Но мы здесь, чтобы обсудить классические тенденции японского лета. Вот топ-3 тренда женской моды, которые повторяются последние пару лет.

Юбка

Вы можете не быть любительницей юбок, пока не приедете в Японию и не поймете, что все девушки здесь носят их. Можно понять, почему это одна из главных тенденций. Стиль юбки, который наиболее популярен, – это расклешенные, струящиеся модели. Они прохладные и консервативные, стильные и удобные.

Хотя обычные, прямые, расклешенные юбки встречаются очень часто, плиссированные носят в последние годы не реже. От непрозрачных до прозрачных, от многослойных до однослойных плиссированных юбок – именно такие стили женщины выбирают в последнее время.

Платья-рубашки

Вам не нужно жертвовать шиком, если вы хотите одеваться удобно. Для решения этой задачи вам подойдет платье-рубашка. Эта классическая летняя тенденция используется каждый год.

Платья-рубашки мешковатые, а это значит, что они воздушные и прохладные. Эти факторы делают такую вещь идеальной для летней жары и влажности. Данный предмет одежды обеспечивает достаточную вентиляцию для тела, плюс он также идеально подходит для любых мероприятий в помещении.

Платья-рубашки могут быть любой формы и размера. Поскольку это популярный японский стиль одежды, большинство магазинов, независимо от местных или международных брендов, предлагают несколько дизайнов. Выбирайте любой фасон: от коротких до длинных рукавов, макси, прямой крой или объемные модели.

Самое лучшее в платьях-рубашках, что они могут быть стилизованы несколькими различными способами: вы можете носить их как есть или использовать как верхнюю одежду. Наслоение – это отличный вариант летом. Все зависит от материала, который вы выберете для своего платья-рубашки. В идеале, купите модель из шифона.

Рубашки 90-х в сочетании с платьем-слип

Если вы поклонница моды 90-х, вам повезло. Японки одеваются в этом стиле тоже. В те времена сочетание облегающих платьев и рубашки было в тренде. Все были одеты в этот особый стиль, и он был самым шикарным из всех. Эта тенденция угасла в большинстве стран мира, но теперь она снова возвращается.

В Японии, однако, этот стиль никогда по-настоящему не угасал, комбинация из рубашки и платья-слип живет и по сей день. Консервативный аспект культуры играет определенную роль в сохранении этой тенденции. Модно и практично, такой образ убивает двух зайцев одним выстрелом.

Достижение идеального японского летнего образа

Теперь вопрос в том, как нам получить идеальный японский летний образ? Хотя трех тенденций достаточно, мы же не собираемся постоянно повторять три образа, не так ли? Японцы довольно экспериментальны, когда дело доходит до одежды. Это как вызов, чтобы немного выделиться из толпы.

Есть три совета и хитрости, которые помогут вам создавать идеальные летние образы в течение всего лета. Вы поймете, что, несмотря на то что летом в Японии очень тепло, стилем не стоит жертвовать. Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим три лучших совета для достижения вашего идеального летнего образа в Стране восходящего солнца!

Расклешенные брюки

Везде в Японии вы увидите расклешенные топы, рубашки на пуговицах, но больше всего расклешенных брюк. Такие модели не только охлаждают, но и чрезвычайно удобны. Некоторые отказались от джинсов, так как они невыносимо тесные и непригодные для ношения летом, но у нас есть решение: расклешенные джинсы. Не обтягивающие и чрезвычайно дышащие – вот ответ на все ваши проблемы с джинсами летом.

Дополните стиль аксессуарами

Поскольку японцы упростили свой стиль одежды, они компенсируют это за счет аксессуаров, чтобы еще больше оживить свой наряд. Начните с самого простого летнего дополнения – со шляпы. Существует множество стилей. Так что даже с этим простым аксессуаром вы уже можете изменить весь внешний вид. Например, шляпы-ведра сейчас очень в тренде.

Ничто не может сравниться с большой мягкой шляпой от солнца, или вы можете немного поэкспериментировать с панамами или широкополыми головными уборами.

Хотите подняться еще на ступеньку выше? Купите модную сумочку, или рюкзак. Аксессуары всегда являются прекрасным дополнением к любому образу. Поиграйте с кольцами, ожерельями, серьгами, заколками для волос и галстуками.

Белый и нейтральный

Наш последний, но определенно не менее важный совет: всегда выбирайте белые и нейтральные цвета. Это очень актуально для летней моды. Имеется в виду, что вы, конечно, можете надеть желтую шляпу или пару ярких туфелек на каблуках, чтобы скрасить свой образ.

Однако в Японии повседневный летний стиль большую часть времени довольно нейтрален.

Для тех из вас, кто еще не знает, что такое японское лето, мы определенно рекомендуем с ним познакомиться, несмотря на жару. Это один из самых насыщенных сезонов в этой стране, и вы точно не захотите пропустить его!