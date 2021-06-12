Защита блогера Хованского решила обжаловать его арест

Адвокат блогера Юрия Хованского, арестованного на два месяца за оправдание терроризма после исполнения песни о «Норд-Осте», намерена обжаловать арест из процессуальных и других нарушений, сообщила гендиректор юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко.

«Действительно, мы намерены обжаловать решение суда об аресте Юрия Хованского, потому что избрание меры пресечения прошло с нарушением норм материального и процессуального права. Мы подавали ходатайство о домашнем аресте или запрете определенных действий, у нас были все документы, все основания для избрания этой меры», – приводит РИА «Новости» слова Мартыненко.

Она считает, что суд не учел ряд факторов, которые допускают избрать Хованскому более мягкую меру пресечения.

«Мы все делаем глупости. Юрий исполнил эту песню 7 лет назад в нетрезвом виде на каком-то стриме. Это был экспромт. Но он ее не выкладывал в интернет, а значит, не распространял. В 2014 году он уже давал правоохранительным органам пояснения по ней и претензий к нему не было», – добавила Мартыненко.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 8 августа блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма из-за размещения в Сети песен.

Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии. Сам блогер в ходе задержания спросил правоохранителей, действительно ли его задержали из-за песни про теракт, видеозапись с его репликами опубликовал RT в своем Telegram-канале. Там же он признался, что употреблял наркотики, но это было «давненько уже».

Подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников, комментируя задержание Хованского, сообщил газете ВЗГЛЯД, что блогеру грозит тюрьма. «Это ведь не только пропаганда терроризма и экстремизма, но еще и призывы к массовым убийствам», – сказал он.

Позже блогер признался, что действительно публично исполнял эту песню. Также по делу Хованского следователи допросили YouTube-блогера Дмитрия Ларина.