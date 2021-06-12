 

Космонавта Крикалёва уволили из Роскосмоса из-за отсутствия музыкального слуха

12.06.2021, 17:36, Разное
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил причины увольнения космонавта Сергея Крикалёва с поста исполнительного директора по пилотируемым программам.

Это случилось из-за абсолютной неспособности Крикалёва к пению.

Сергей Крикалёв шесть раз летал в космос. Он один из четырёх людей, являющихся одновременно Героями России и Советского Союза. Много лет Крикалёву принадлежали рекорды Земли по сумме времени пребывания на орбите и по длительности одного полёта. В 1991 году он улетел в космос из Советского Союза, а вернулся почти через год уже в Российскую Федерацию. Однако научиться петь герой так и не смог из-за неспособности различать ноты.

Космонавта уволили из Роскосмоса из-за отсутствия музыкального слуха– Крикалёв, когда летал с этим французиком, Жан-Лу Кретьеном, научился у него улыбаться и говорить по-французски. Лучше бы петь научился. Мы на совещаниях прекрасно поём все вместе. Но, если совещание по пилотируемым программам, где Сергей Константинович солирует, то лучше заболеть и не ходить. А у нас в Роскосмосе подход ко всем один – надо петь, как руководство! В унисон! Без диссонанса! – заявил Дмитрий Рогозин.

Сам Крикалёв объясняет, что музыкальный слух у космонавтов, особенно тех, кто много времени провёл в космосе, встречается редко. Перепады давления во время подготовки и во время самого полёта плохо влияют на барабанные перепонки.

– Можно сказать, что это профессиональная болезнь! – шутит космонавт.

Первое прослушивание на пост исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса назначено на 23 июня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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