Dodge представит электрическую версию Challenger Demon

Американский бренд Dodge объявил о готовности к выходу электрической модели Challenger Demon.

В частности, производитель намерен предложить на рынке, как минимум, 6 электрических автомобилей и один подключаемый гибрид. В свою очередь, в компании тщательно скрывают подробности о готовящихся новинках, однако версия Challenger Demon сможет похвастаться улучшенной производительностью. Предполагается, что новинка превзойдет бензиновую версию с мощностью 820 л.с.

Таким образом, новый спортивный электрокар сможет превзойти ближайших конкурентов. В компании пока не готовы раскрывать технические параметры новой модели, которая сможет похвастаться улучшенной производительностью и продвинутыми опциями.