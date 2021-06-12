Dodge представит электрическую версию Challenger Demon
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Американский бренд Dodge объявил о готовности к выходу электрической модели Challenger Demon.
В частности, производитель намерен предложить на рынке, как минимум, 6 электрических автомобилей и один подключаемый гибрид. В свою очередь, в компании тщательно скрывают подробности о готовящихся новинках, однако версия Challenger Demon сможет похвастаться улучшенной производительностью. Предполагается, что новинка превзойдет бензиновую версию с мощностью 820 л.с.
Таким образом, новый спортивный электрокар сможет превзойти ближайших конкурентов. В компании пока не готовы раскрывать технические параметры новой модели, которая сможет похвастаться улучшенной производительностью и продвинутыми опциями.
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