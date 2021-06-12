 

Volkswagen возродит модель Samba

12.06.2021, 17:10, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen сможет возродить легендарный микроавтобус Samba.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новинка сможет получить электрическую версию. В настоящее время немецкий бренд Samba уже зарегистрировал соответствующее название, позволяющее в дальнейшем возродить известный автомобиль. Кроме того, модель Samba пользовалась в свое время достаточно высоким спросом, тогда как новая модификация сможет заинтересовать большее число пользователей.

Кроме того, наличие электрической силовой установки позволит существенно повысить спрос на микроавтобус, отличающийся экологичностью и экономичностью. Остальные детали готовящегося проекта пока удерживаются в тайне от широкой публики.



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