Volkswagen возродит модель Samba

Немецкая компания Volkswagen сможет возродить легендарный микроавтобус Samba.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новинка сможет получить электрическую версию. В настоящее время немецкий бренд Samba уже зарегистрировал соответствующее название, позволяющее в дальнейшем возродить известный автомобиль. Кроме того, модель Samba пользовалась в свое время достаточно высоким спросом, тогда как новая модификация сможет заинтересовать большее число пользователей.

Кроме того, наличие электрической силовой установки позволит существенно повысить спрос на микроавтобус, отличающийся экологичностью и экономичностью. Остальные детали готовящегося проекта пока удерживаются в тайне от широкой публики.