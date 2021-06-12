Специалист назвал симптомы болей в желудке, требующие обращение к гастроэнтерологу

Томи Пакана, гастроэнтеролог Rush Copley Gastroenterology, сообщил, что при определенных болях в желудке следует обязательно обратиться к специалистам. Эксперт выделил частое появление изжоги, болезненные ощущения, которые не проходят при употреблении безрецептурных препаратов.

Гастроэнтеролог – доктор, занимающийся лечением болезней и расстройств желудочно-кишечного тракта и печени. Он занимается терапией рака, проблемами с желчным пузырем, болезнью Крона, язвенным колитом, синдромом раздраженного кишечника, внутренними кровотечениями, целиакией и другими расстройствами. Направить человека к узкопрофильному специалисту лечащий врач может при наличии конкретных симптомов.

Случайная изжога считается обычным явлением, но когда с ней появляется рвота, тошнота, затрудненное глотание или проблема не пропадает ночью – нужно обязательно посетить доктора. Если у человека постоянно болит живот, то такой симптом указывает на проблемы со здоровьем. Чаще дискомфорт в животе вызван несварением желудка, желудочным вирусом, но более сильные приступы могут сигнализировать о кишечной непроходимости. Также должно насторожить появление крови в стуле. Нужно проверить, какого цвета кровь – черного или красного, что объяснит, есть ли кровотечение в пищеварительном тракте.

Если пациент жалуется на то, что пища застряла в пищеводе – следует срочно провести обследование. При этом человек ощущает комок в горле и затрудненное, болезненное глотание. Также появляется потеря аппетита, рвота, что может быть признаком заболевания или отклонений от нормы.

Эксперты американского онкологического общества напоминают, что если люди перешли рубеж 45 лет, ощущают себя хорошо, не имеют никаких симптомов – следует пройти скрининговую колоноскопию, а потом обследоваться каждые 10 лет. Такая процедура спасет много жизней, так как помогает обнаружить злокачественные процессы на ранней стадии. Проходить обследование нужно до появления симптоматики.

Источник: www.medikforum.ru