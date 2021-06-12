 

Раскрыта тайна возникновения на Земле вирусов

12.06.2021, 17:04, Разное
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Международная группа ученых исследовало эволюцию микроорганизмов на Земле. В ходе работы эксперты смогли раскрыть тайну возникновения вирусов.
Группа исследователей из Великобритании и Швейцарии провела обширное исследование относительно природы возникновения вирусов на Земле. Долгие годы наука не имела точного ответа на вопрос об первом появлении болезнетворных микроорганизмов и их эволюции. Международной команде ученых удалось раскрыть секрет формирования опасных частиц.

В исследовании принимали участие представители британских университетов Лидса и Йорка, а также швейцарской научной лаборатории Хилверта в Цюрихе. Им удалось объяснить структуру, сборку и эволюцию бактериального фермента, служащего своеобразным контейнером вируса. Результаты анализа были обнародованы в авторитетном издании Science, в публикации авторы описали детально преобразование структуры вирусоподобных частиц в образования более крупных габаритов. Как оказалось, именно на поздних этапах эволюции происходит упаковка генетического материала в эти контейнеры.

Этот феномен позволяет естественным вирусам перерождаться в искусственную частицу, аналогичный процесс мог происходить уже на начальных этапах эволюционных трансформаций. Понимание этого позволит разработать способы использования данных контейнеров для того, чтобы лечить пациентов. Используя природную функциональность микроорганизмов, их можно применять, в генных терапевтических целях как средство доставки.

Источник: glas.ru



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