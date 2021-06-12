Шри-Ланка потребовала $40 млн за экологический ущерб от сгоревшего судна с химикатами

Генеральный прокурор Шри-Ланки подал соответствующий иск после распоряжения премьер-министра Махинды Раджапаксы. Министр портов Рохита Абейгунавардена сказал журналистам, что оценка ущерба еще продолжается.

Исковые документы получили юристы, представляющие интересы компании X-Press Feeders, отметило Associated Press.

Контекст:

Контейнеровоз MV X-Press Pearl покинул порт Хазира в Индии 15 мая. Oн направлялся в Сингапур через Коломбо, столицу Шри-Ланки. Корабль стоял на якоре у западного побережья Шри-Ланки, на борту 20 мая произошел пожар в результате взрыва. Пожарные тушили огонь две недели.

Позже стало известно, что контейнеровоз затонул у побережья Шри-Ланки. Судно перевозило 25 тонн высококоррозионной кислоты. Сингапурская компания X-Press Shipping, владеющая судном, подтвердила, что экипаж знал об утечке. Катар и Индия отказали команде судна покинуть его раньше, чем оно загорелось.

—