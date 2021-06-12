Рада вывела строительство киевской объездной дороги из-под действия закона о ProZorro. СМИ пишут, что она может стать самой дорогой в мире

Сайт DoZorro сообщил, что из-за этого по меньшей мере 85 млрд грн отдадут выбранному подрядчику без прозрачных конкурентных торгов на ProZorro.

“Прежде всего речь идет о маршруте-полукольце вокруг столицы (киевская объездная дорога). Стоимость проекта составляет более 10% от суммы закупок, которые успешно провели в ProZorro бюджетные заказчики в 2020 году. Соответственно, если в дальнейшем Большую кольцевую дорогу будут достраивать, сумма средств, потраченных за пределами ProZorro, возрастет в разы”, – пояснили в DoZorro.

Вывод этих закупок из-под действия профильного законодательства имеет значительные коррупционные риски и может стать прецедентом, подчеркнули авторы заявления и призвали президента Украины Владимира Зеленского не подписывать закон.

Закон 7 июня подписал спикер Рады Дмитрий Разумков и в тот же день его передали на подпись главе государства.

ZN.UA в Telegram пишет, что КОД – единственный объект “Большого строительства”, который вывели из-под действия закона о ProZorro.

По данным ZN.UA, строить дорогу готова (и заявляет о готовности привлечь западных кредиторов) американская компания Bechtel Corporation, и именно для нее проект вывели из-под действия закона о публичных закупках.

Bechtel Corporation работала над проектом Трансильванской магистрали в Румынии – дороги, которую СМИ называют одной из самых дорогих в мире. В 2004 году правительство Румынии и Bechtel Corporation подписали соглашение на строительство 415 км дороги стоимостью €2,2 млрд. После подписания контракта стоимость работ постоянно росла, пока не достигла €10 млрд, пишет Business Review.

В результате Bechtel Corporation построила 54 км дороги за €1,25 млрд (€24 млн за 1 км). Власти Румынии отказались от услуг американской компании и остальные участки автомобильной дороги выставили на тендеры.

На нынешнем этапе предварительная стоимость КОД – около 17 млн за 1 км (всего – 85 млрд грн).

“В итоге цена может быть выше в два-три раза, и Украина может побить рекорд Румынии по самой дорогой дороге”, – пишет ZN.UA, вспоминая о проекте Bechtel Corporation по строительству завода по переработке ядерного топлива, который строили для правительства Соединенных Штатов.

“По данным следствия исполнители проекта в течение 10 лет завышали стоимость работ, включая в них работы, которые фактически не выполнялись. По данным прокуратуры США, Bechtel и AECOM не прекратили “раздувать” счета государству даже после того, как им стало известно о начале следствия. Для урегулирования споров о мошенничестве компания согласилась выплатить компенсацию в размере $58 млн”, – говорится в статье.

Контекст:

Киевская объездная дорога соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка. Также будут объединены дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и обход города Бровары. Как сказано на сайте проекта, дорога вокруг столицы предусматривает строительство полукольца общей протяженностью почти 150 км. Закончить ее строительство планируют до 2025 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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