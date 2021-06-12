Операцию по отравлению российского писателя Быкова могли координировать из Сочи – Грозев

По словам Грозева, подозреваемый журналистами в отравлении Быкова сотрудник ФСБ Валерий Сухарев после начала операции вылетел в Сочи без обратного билета.

“Он вылетел в Сочи в тот же момент, когда началась эта операция. У него не было обратного билета и он себе купил билет только 16 апреля [2019 года] буквально в ту минуту, когда приземлялся самолет в Уфе (во время этого рейса Быкову стало плохо. – “ГОРДОН”). Наша основная гипотеза, что сама операция контролировалась из Сочи, потому что человек, который точно был привязан к этой операции и к операции [оппозиционера Алексея] Навального, просидел там все это время и вернулся, когда было понятно, что он (Быков) уже отравлен, – отметил Грозев.

Грозев также сказал, что расследователи долго не могли понять, почему целью для атаки стал Быков.

“К сожалению, мотивов мы не можем найти, кроме самого страшного: сам факт его популярности и антисистемности становится достаточным”, – отметил журналист.

Грозев вспомнил интервью бывшего соратника российского бизнесмена Евгения Пригожина Андрея Михайлова “Новой газете”, который назвал писателя “вторым по значимости” оппозиционным деятелем после Алексея Навального.

Контекст:

16 апреля 2019 года Быкову стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. По прибытии его госпитализировали, в больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание.

О возможной причастности спецслужб к отравлению Быкова в июне 2021 года сообщили журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider. Они выяснили, что за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (2-я служба ФСБ). Это были Иван Осипов, Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николая Горохова. Эта же группа участвовала в отравлении Навального.

Маршруты передвижений ФСБшников совпадали с региональными поездками Быкова по стране. Журналисты предполагают, что схема отравления могла быть такой же, как и с Навальным: яд нанесли на личные вещи в гостиничном номере отеля Domina, пока Быков был на диктанте в близлежащем кинотеатре. Однако последующие два дня с Быковым все было хорошо и он 15 апреля улетел из Новосибирска в Екатеринбург. Расследователи выдвинули предположение, что ту самую отравленную одежду писатель надел только по прилете в Екатеринбург.

Двое из представленных в расследовании сотрудников ФСБ – Паняев и Осипов – фигурируют в расследовании журналистов об отравлении Навального. В августе 2020 года они прилетели в Новосибирск, а затем и в Томск вслед за политиком.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

В феврале этого года журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ из группы отравителей Навального могут быть причастны к еще одному отравлению – оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

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