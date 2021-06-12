 

Экс-премьера Франции выдвинули в совет директоров российской “Зарубежнефти”. Его судили за растрату бюджетных денег

12.06.2021, 17:02, Новости дня
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Фийон занимает седьмое место в списке кандидатов. Он выдвинут в совет директоров “Зарубежнефти” в качестве представителя России. В документе экс-премьер Франции указан как президент компании Apteras Sarl.

В комментарии Le Monde Фийон подтвердил, что ему предлагали войти в совет директоров нескольких российских компаний. Политик отметил, что развивает “международную консалтинговую деятельность” и в последние месяцы сотрудничал с несколькими европейскими компаниями в России.

Контекст:

“Зарубежнефть” – это российская государственная нефтяная компания. Ее штаб-квартира находится в Москве. Единственным акционером “Зарубежнефти” является Росимущество. По информации РБК, компанию основали осенью 1967 года для строительства объектов нефтяной промышленности за рубежом, в частности в Алжире, Вьетнаме, Индии, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и на Кубе.

Фийон занимал пост премьер-министра Франции с мая 2007-го по май 2012 года во время президентства Николя Саркози. 

Уголовный суд Парижа 29 июня приговорил его к тюремному заключению за растрату государственных средств. Политика приговорили к двум годам лишения свободы, еще три года он получил условно. Фийона признали виновным в фиктивном трудоустройстве жены Пенелопы на должность своего помощника в Национальной ассамблее. Обвиняемые должны возместить в бюджет сумму вознаграждения, полученную Пенелопой Фийон, – €1,156 млн.

Фийон заявлял, что его действия были законными, поскольку с зарплаты жены высчитывались все налоги, но признал нарушение этических норм.

В 2017-м Фийон баллотировался в президенты и до скандала с трудоустройством жены считался претендентом на победу. В первом туре выборов 23 апреля 2017 года он уступил не только будущему президенту Эммануэлю Макрону, но и лидеру ультраправых Марин Ле Пен, после чего объявил об уходе из политики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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