 

Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день

12.06.2021, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видеообращение ко Дню России записал экс-министр иностранных дел и культа Аргентины, председатель комитета Сената по международным отношениям Хорхе Тайана. Он выразил солидарность и привязанность к российскому народу и его властям, отметил давнюю и полезную дружбу между странами, поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом. “Поздравляем вас, народ с великой историей, с огромной культурой и с такими примерами самопожертвования”, – обратился Тайана.

В Сети также появилось видео, записанное народным депутатом, председателем комиссии по международным отношениям из Аргентины Эдуардо Вальдесом. “Россия – это жизнь, “Спутник V” – это спутник жизни. Аргентинцы всегда чувствовали близость к России, несмотря на расстояние. Спасибо президенту Владимиру Путину, большое спасибо России. Поздравляю!”, – сказал он.

О своей любви к России также рассказал губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисиллоф. По словам политика, ему с детства рассказывали об этой стране. “Мой дед из России”, – признался он. Кисиллоф благодарен этому государству в том числе за вакцину от коронавируса и рад, что Аргентина добилась побратимства.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что с Днем России жителей этой страны поздравила уругвайская певица Наталья Орейро. Артистка надела кокошник и записала видео, в котором призналась, что Россия является для нее второй родиной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / “Реформатор” Лукашенко вновь пытается обвести Кремль вокруг пальца – политолог

26.09 / Ученые сообщили о способности лишнего веса «отравлять» организм

03.03 / Мнение: О долгом эхе крымского «триумфа»

02.06 / Прикол, Детский Смех. Ребёнок Смеётся

01.10 / Ученые назвали неожиданные целебные свойства горчицы

03.12 / Победитель конкурса “Лидеры России” получил высокую должность в ЦИК

10.09 / Новым клиентом Эльмана Пашаева станет доцент Соколов

19.05 / Кровные братья (18+)

27.03 / Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ

11.04 / Мнение: Визит в Турцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика