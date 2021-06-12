Российский флаг запустили в стратосферу

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12.06.2021, 16:54, Разное
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Чтобы провести уникальную патриотическую акцию ко Дню России, активисты ОНФ обратились к организации “Стратонавтика”. Общественники предложили запустить в стратосферу российский флаг. Партнеры оценили идею и начали разрабатывать летный маршрут.

Аэропорт в Раздолье стал точкой взлета. За запуском наблюдали участники конкурса “Большая перемена”, интересующиеся наукой и техникой. В течение двух часов флаг России поднимался до пиковой точки высотой три тысячи метров. Этот момент снимала видеокамера.

Помимо флага на борту находился новый образовательный конструктор “стратосферный спутник”, разработанный “Стратонавтикой” для инженерного образования школьников. Он проходил летные испытания. Кстати, 15 таких конструкторов были отправлены в разные города России.

Патриотическая акция завершилась экскурсией по аэродрому. Школьники увидели самолеты и вертолеты, узнали их технические характеристики.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, как госкомпании отметили День России. Работники принимали участие в акциях, флешмобах, записывали поздравления. Например, сотрудники “Норникеля” опубликовали несколько роликов.



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