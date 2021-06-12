 

Специально не попадала в ноты – Личное мнение

12.06.2021, 16:38, Разное
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Две совершенно разных оценки вчерашней премьеры во МХАТе дали очевидцы и Бузова.

Первые рассказали, что многие не выдержали и покинули представление после первого акта. Бузова же дала большое — двухминутное! — интервью, в котором объяснила все грани своего таланта.

https://t.me/lenamiro/8990
Видео: Телеграм

«И раскрыть меня как актрису, как певицу, которая специально не попадает в ноты, потому что на самом деле она не певица, она шпионка!», — взвизгнула раскрытая театром гОленька.

Честно говоря, уж и не знаю, кому тут верить. Раскрытая Бузова внушает лично мне больше доверия, чем люди, купившие на неё билеты.

Сказать, что спектакль провалился, нельзя. Деньги получены. Фуршет после бала был. Интервью взяли — всё, как у взрослых.

В ноты не попадала? Так и не должна была по замыслу — она, видите ли, шпионка!


Фото: Соцсети

Сталин танцевал почему-то лезгинку на кладбище. Со сцены было сказано много банальностей. И если совсем откровенно, без гОленьки спектакль бы прошёл незамеченным — его бы увидели человек пять примерно.

Люди Бузовой всегда с Бузовой. Остальные же наполнили зал своим присутствием, отметились, что видели и этот цирк, а потом ушли.

Голенька до утра пилила Сторисы в Инстаграмчике, где рассказала, что скоро сменит диван и квартиру.

Что хорошего во всём этом? Да хотя бы то, что подобные представления во второй раз уже никому не нужны.

Впрочем, Бузова всё равно ждёт поздравлений.

Источник: Лена Миро



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