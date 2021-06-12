Бейсболку можно надеть даже с юбкой: стильные повседневные образы

Бейсболка – настоящее спасение, когда вы не хотите делать прическу. Этот головной убор не только убережет от нещадного летнего солнца, но и скроет беспорядок на голове. Однако еще одно преимущество бейсболки – ее стильный вид. Этот головной убор подходит не только для занятий спортом, но и для составления стильных городских луков. В этой статье мы расскажем, с чем можно комбинировать бейсболку и выглядеть при этом стильно.

Джинсовый комбинезон

Расслабленный повседневный лук: джинсовый комбинезон, простая белая футболка и яркий акцент в виде красной бейсбольной кепки.

Черные брюки, черная куртка

Стильно смотрятся комплекты, выдержанные в черной гамме. Чтобы не разделять силуэт, сочетайте черные брюки, топ и кожаную куртку. Дополните лук черной бейсболкой и серыми кроссовками. В такой лук хорошо впишется сумка кросс-боди.

Платье

Летом актуальны образы с платьем. Выбирайте модели мини, если хотите продемонстрировать стройные ноги. В комплект с лаконичным черным платьем впишется черная бейсбольная кепка и белые кроссовки. Вместо кроссовок вы вполне можете надеть и лаконичные черные босоножки на тонких ремешках.

Джинсовая куртка

Надевайте джинсы и простую белую рубашку. Чтобы сделать комплект более интересным, повяжите на талии джинсовую куртку. Добавьте яркий акцент в виде розовой бейсболки. Вы можете увести комплект в спорт, надев массивные белые кроссовки. Летом не менее комфортны и сандалии на массивной подошве.

Мини-юбка

Лук с джинсовой мини-юбкой и тонкой белой водолазкой смотрится женственно и лаконично. Особенно хороши юбки с асимметричным подолом. Дополните комплект нейтральной коричневой кепкой.

Шорты

Лето неизменно ассоциируется с шортами. Шорты из мягкого трикотажа хорошо комбинируются с тонким джемпером. Чтобы образ выглядел более цельным, подбирайте головной убор и сумку одного цвета.