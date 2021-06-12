Домашний едим сразу: какой сыр можно заморозить, и как это сделать правильно

Если хочется как можно дольше продлить срок хранения сыра, то его можно просто заморозить. Однако стоит помнить о том, что далеко не все сыры хорошо подходят для заморозки. Некоторые вообще можно хранить только в холодильнике, чтобы они не потеряли свою текстуру и вкусовые качества. Вот несколько рекомендаций относительно того, как правильно хранить сыры и как их можно заморозить.

Лучшие сыры для заморозки

Есть некоторые сорта этого продукта, которые просто идеально подходят для заморозки. К ним относятся все те сыры, которые затем будут использоваться для приготовления блюд, от рикотты до кусочков чеддера.

Также для заморозки можно использовать натертые сырные продукты, корку, которая затем будет использоваться для бульонов, рагу, бобовых или других блюд.

При использовании замороженного сыра нужно дать ему достаточно времени, чтобы он разморозился в холодильнике, а не на кухонном столе или в микроволновой печи. Чем осторожнее вы его разморозите, тем лучше он сохранит свой аромат и текстуру.

Какие сыры не стоит замораживать

Не стоит подвергать заморозке все, что планируется подавать в качестве закуски.

Не рекомендуется замораживать сыр бри, каммамбер, любые сорта с плесенью, моцареллу и другие, в том числе сыры домашнего приготовления. Их текстура при заморозке значительно ухудшается.

Как правильно заморозить сыр

Для этого нужно порционировать продукт. Если сыр натертый, то его нужно разделить на более мелкие пакетики. Также можно нарезать на блоки, которые можно съесть менее чем за неделю. Сколько именно сыра положить в каждый пакетик, во многом зависит от того, сколько его потребуется, когда придет время его размораживать.

В каждый пакетик нужно поместить по щепотке кукурузного крахмала, чтобы предотвратить комкование натертого продукта. Затем закрыть каждый пакетик и хорошо его встряхнуть для равномерного распределения продукта.

Маркером написать тип сыра и дату его упаковки. По возможности нужно хранить пакеты в одной области в морозильной камере, чтобы за ними было легче следить. Срок хранения составляет примерно 3-6 месяцев.

Блочный сыр нужно разделить на порции. Если блок обычно больше, чем вы потребляете в течение недели, то нужно разрезать его на более мелкие блоки. Каждый такой блок поместить в пакет и осторожно выпустить весь воздух, а затем герметично закрыть его. Можно поместить сыр в полиэтиленовую пленку. Маркером написать тип сыра и дату его упаковки.

Как долго можно хранить сыр в холодильнике

Некоторые сорта хранятся в холодильнике достаточно долго, и они вообще не требуют заморозки. Рикотта может храниться на протяжении 3-5 дней, пармезан – столько, сколько нужно, и он не заплесневеет.

Бри обычно хранится в холодильнике 7-14 дней, а полутвердые сыры могут храниться 10-14 дней. Срок хранения твердых сыров составляет 8-10 дней.

Однако если кусок плотно упакован, этот период может составлять 21 день. Но точный срок хранения зависит от даты упаковки.

Можно ли есть сыр с плесенью

Большим преимуществом является то, что этот продукт можно есть, если на нем активно растет плесень. Однако стоит помнить о том, что нельзя потреблять в пищу заплесневелую часть.

Если на продукте присутствует белая, зеленая, синяя или серая плесень, то его можно есть, а если она красная или черная – сыр нужно выбросить.