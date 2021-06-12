Путин вручил пяти россиянам звезды Героев Труда

Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей «Горой Труда России» и государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.

«В День РФ в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год», – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент наградил званием героя Труда РФ капитана ледокола, наставника «Дальневосточного морского пароходства» Геннадия Антохина, замгендиректора «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова, директора и худрука дагестанской Республиканской школы искусств Мурада Кажлаева, машиниста крана доменного цеха в Кузбассе Людмилу Суслякову и тракториста совхоза имени Кирова Александра Бондаренко.