 

Мясников рассказал о пользе и вреде супов

12.06.2021, 16:20, Новости дня
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Суп необходим для системы пищеварения, но это высококалорийный продукт с большим содержанием соли, сообщил врач и телеведущий в эфире телеканала «Россия 1» Александр Мясников.

«Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты – это хлеб и суп», – цитирует РИА «Новости» доктора.

По его словам, люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.

Мясников также подтвердил пользу куриного бульона для запуска системы пищеварения, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.

Ранее Мясников рекомендовал исключить жирную пищу из рациона и сократить потребление соли и сахара при повышенном артериальном давлении.



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