Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России

Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона.

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости».

Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.