Учёные: Половина выживших после COVID-19 страдает «новой инвалидностью»

Зарубежные учёные в ходе нового исследования рассказали, что пациентов, госпитализированных с COVID-19, зачастую выписывают в худшем состоянии, чем до заболевания. Связано это с тем, что инфицированные SARS-CoV-2 чувствуют упадок сил.

Речь идёт о 288 пациентах-добровольцах, находившихся в длительном процессе выздоровления, то есть, в дальнейшей терапии таких физических нарушений, как боль в мышцах и общая слабость. Переболевшие ковидом нуждались в домашнем кислороде, услугах логопеда и даже в корректировке рациона после пребывания на аппарате ИВЛ, а ещё жаловались на неспособность заниматься делами по дому и передвигаться без посторонней помощи.

Авторы исследования обозначили, что выживание не является процветанием. Безусловно, самое страшное последствие ковида – это смерть, однако существует и длительный синдром COVID-19, проявляющийся хронической усталостью, неким «мозговым туманом» и плохими физическими способностями. Причём данная ситуация касается абсолютно всех инфицированных SARS-CoV-2, и лёгкая форма коронавируса не становится исключением, поэтому медики неустанно говорят о вакцинировании.

Отечественные иммунологи называют вакцинацию («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») самой эффективной защитой от коронавируса. Не стоит забывать и о принципах социального дистанцирования, а также необходимости использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты (маску и перчатки) и не задерживаться надолго в закрытых помещениях, поскольку ковид распространяется именно там, а по возвращению домой обязательны тщательная гигиена рук, лица и ротовой полости.

Источник: terrnews.com