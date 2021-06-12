Vivo Nex 5 с подэкранной камерой и IP68 стал одним из смартфонов-флагманов коллаборации Vivo Zeiss

Китайская компания Vivo выпустила один из первых флагманских смартфонов, созданных в коллаборации с немецким брендом оптики Zeiss. Кроме объективов премиального класса, устройство получило инновационный дисплей, подэкранную камеру, защиту по стандарту IP68 и беспроводную зарядку.

Китайская корпорация Vivo решила существенно улучшить оптику и расширить свое присутствие на международном рынке своих флагманских смартфонов. Для этого она заключила договор о сотрудничестве с немецким брендом Zeiss, известном своими премиальными линзами для биноклей, очков и фотоаппаратов. Ученые лабораторий обеих корпораций создали исследовательскую программу с названием Vivo ZEISS Imaging Lab.

Первым девайсом, созданным в коллаборации Zeiss и Vivo, стала серия флагманов X60. Новым смартфоном стал Vivo Nex 5, который, по заверению производителя, по технологиям, которыми он оснащен, не уступает многим новинкам конкурентов. Официально гаджет представят только осенью, предположительно в октябре. В первую очередь, в нем установят дисплей совершенно нового типа с диагональю в 6,78 дюймов, под экранной панелью которого разместят фронтальную камеру. Будет ли это вырез, или все таки действительно новейший вид датчика, активизирующийся только при включении объектива, сведений пока нет.

При этом гаджет получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и беспроводную зарядку, причем, по информации некоторых техноблогеров, проводного варианта в комплекте может не быть. Планирование выведения на рынок Nex 5 вместо Nex 4, следующего в логической последовательности после третьей версии, символизирует как бы рывок технологического прогресса вперед. Остальные технические характеристики инновационного флагманского смартфона, созданного в коллаборации Zeiss и Vivo, обнародуют ближе к анонсу.

Источник: megaobzor.com