 

Пригожин вступил в перепалку с худруком МХАТа из-за Бузовой

12.06.2021, 16:06, Разное
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Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с худруком МХАТ имени Горького Эдуардом Бояковым из-за Ольги Бузовой. Он с негодованием отнесся к решению утвердить ее на роль в спектакле «Чудесный грузин».
В пятницу Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа имени Горького. За последнюю неделю упоминание ее имени в медийном пространстве бьет все рекорды. Новость о том, что теледива появится на сцене главного театра страны, буквально расколола общество надвое.

Некоторые порадовались за Ольгу Бузову, но множество деятелей искусства с негодованием высказались на эту тему. Среди таковых оказался продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что артистке удалось прорваться на театральную сцену «из-за него». Якобы роль Бузовой предлагали певице Валерии, но та отказалась от нее.

В комментариях к одной из публикаций пользователи заметили, что Валерию в спектакль никто не звал. Эту информацию подтвердила Ольга Бузова. Иосиф Пригожин в ответ заявил, что его уже начинают злить. Он пообещал обнародовать переписку с худруком, где содержалась информация о приглашении Валерии.

В то же время в день премьеры спектакля в зале был аншлаг. После завершения постановки зрители аплодировали актерам стоя.

Источник: teleprogramma.pro



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