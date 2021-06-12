 

Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков

12.06.2021, 15:56, Разное
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Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью корреспонденту CNN Мэтью Чансу. В ходе беседы журналист уверенно заявил, что один из основных мотивов Владимира Путина ехать на переговоры с Байденом — это возможность встать на одну трибуну с президентом США во время совместной пресс-конференции, чтобы по всему миру его увидели как мирового государственного деятеля.

По его словам, российская сторона настаивала на ее проведении, однако Вашингтон, по каким-то причинам, этого не хочет, поэтому совместной пресс-конференции Владимира Путина и Джо Байдена на грядущем саммите не будет. Таким образом, по мнению Чанса, у президента России пропал один из главных поводов участвовать в этой встрече.

Однако Дмитрий Песков опроверг предположения журналиста. По его словам, главный мотив Владимира Путина в этом вопросе — плохое состояние отношений между Россией и США, которые уже достигли критического уровня. Такая ситуация требует проведения саммита, как единственного способа наладить диалог.

Мэтью Чанс отметил, что список разногласий между Москвой и Вашингтоном очень длинный, он включает в себя, например, наращивание военной мощи на территории Украины, кибератаки против Штатов, подавление демократии в России и так далее. При этом, по мнению журналиста, Владимир Путин не станет в ходе переговоров в Женеве уступать ни по одной из этих тем, поэтому не стоит ожидать прорыва в отношениях по итогам саммита.



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