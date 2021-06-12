Вы должны понимать, зачем содержать мужа – Личное мнение

К сорока годам Анна Седокова превратилась в настоящую бабу — в хорошем смысле. Ту самую, которая без коня в избу зайдёт, вытащит из пожара мужа и скарб, ничего не забудет, утрёт сопельки детям и вытянет всех в светлое будущее.

После интервью Ютубу я прямо зауважала бывшую виагринку.



Фото: Соцсети

— Правда ли, что вы содержите мужа?

— Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты.

И действительно, молодой Янис сидел без работы, а Анька его не бросила.

Вообще, заметила странную закономерность: сначала красивые девки не любят бедных, а потом, став старше и потеряв былую привлекательность, заводят себе молодого и уже сами кормят его.

То есть, роль женщины меняется на противоположную.

С точки зрения законов физики, это, наверное, правильно. Что посеешь, то и пожнёшь — уж простите за такую интерпретацию.



Было-стало. Фото: Соцсети

Всё ведь логично — пока есть ресурс, ты зарабатываешь. А потом можно пожить и в своё удовольствие. И пусть это удовольствие — спортсмен, который год не работает, это неважно. Вы, как считает баб Нюра, должны его любить и без зарплаты.

А вы сейчас где — там, где вас возбуждают деньги мужчины, или там, где любят уже просто так, делая подарочки сами?

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