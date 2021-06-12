Мнение: Как Ельцина президентом выбрали

30 лет назад 12 июня 1991 года Россия впервые выбрала президента. Вся Россия выбрала. И только Татарстан не стал выбирать президента России. Формально в республике выборы президента России, конечно, прошли, но явка на эти выборы оказалась мизерной.

В 1992 году 12 июня был объявлен выходным днем в качестве «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». А в 2002-ом чересчур сложное название упростили до «Дня России».

Но для меня 12 июня был и остается днем, когда в России был избран президент, избран на реально альтернативных выборахю.

Этот день – 12 июня 1991 года – описал в книге «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана», за которую получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы по ст. 282 УК РФ…

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….Много позже, вспоминая 12 июня 1991 года, Минтимер Шаймиев скажет: «Выборы проходили на одних и тех же участках в одно и то же время. Но люди не брали российский бюллетень, и Президента Ельцина в Татарстане не избрали – за него было отдано всего 12 процентов голосов» («Республика Татарстан», 11.12.2003).

Слукавил Минтимер Шарипович! Люди «не брали российский бюллетень» потому что взять его было непросто. Знаю об этом не понаслышке. 12 июня 1991 года я был в командировке в Бугульме. Вместе с Лопатиным. Но если в феврале он приезжал в республику как народный депутат СССР, то в июне у Владимира Николаевича была несколько иная миссия.

У Бориса Ельцина в то время не было дефицита информации о политической атмосфере Татарстана. Но это были интерпретации и оценки людей, находящихся в гуще событий, а потому не лишенные налета субъективизма. Видимо у российского лидера возникла необходимость и в несколько отстраненном взгляде, взгляде человека со стороны. Поэтому-то он и направил Лопатина в республику в качестве своего спецпредставителя.

Мы добрались до Бугульмы, когда голосование уже началось. Зашли на первый попавшийся избирательный участок. Люди выбирают президента Татарстана. О том, что одновременно проходят выборы и Президента России, нет и намека. На столах членов избирательной комиссии лежат стопочки с бюллетенями, в которых одна единственная фамилия. Бюллетеней с фамилиями шести претендентов на должность Президента России не видно. Лопатин подходит к председателю комиссии, представляется, показывая удостоверение народного депутата СССР:

– Вы можете объяснить, почему комиссия не выполняет решения Верховного Совета Татарии о предоставлении всем желающим возможности принять участие в выборах Президента России?

Напоминание о решении парламента республики срабатывает. Председатель комиссии багровеет и ничего не говоря куда-то уходит. Возвращается минут через пять. Уже в более приподнятом настроении, видимо, кому-то позвонил и получил исчерпывающие инструкции:

– Всем, кто захочет принять участие в выборах Президента России, такая возможность будет предоставлена.

– Почему «будет»? Почему сейчас нет такой возможности? Вы российские бюллетени получили? – не унимается Лопатин.

– Получил.

– И где они?

– У меня в сейфе.

– Почему в сейфе?

– А никто не спрашивает.

– Но ведь бюллетень по выборам президента Татарии тоже никто не спрашивает, его вы и без просьбы выдаете.

– Но ведь это бюллетени Татарстана – удивляется председатель комиссии. – В выборах российского президента республика официально не участвует, поэтому должна быть просьба избирателя.

Препирательства продолжаются минут десять. В конце-концов председатель комиссии снова уходит и возвращается с небольшой стопкой бюллетеней по выборам российского президента. Но не раздает их членам комиссии, а оставляет на своем столе.

На следующем избирательном участке история повторяется. И на третьем. И на четвертом. И на пятом. То и дело вспыхивают конфликты, люди требуют бюллетени по выборам Президента России, порою отказываясь от татарстанского бюллетеня. Где-то к обеду ситуация начинает меняться. Российские бюллетени уже на столах. Но получить их по-прежнему не просто.

– Вы можете объяснить, почему комиссия не выполняет решения Верховного Совета Татарии о предоставлении всем желающим возможности принять участие в выборах Президента России? – обращается Лопатин к председателю комиссии на очередном избирательном участке.

– Мы выполняем! – радостно чеканит председатель комиссии, демонстрируя пачку каких-то бумаг. – Вот заявления людей. Всем, кто обращается с письменным заявлением о предоставлении ему возможности принять участие в выборах Президента России, такая возможность предоставляется.

– А почему бы вам не потребовать еще и справку участкового о том, что у избирателя нет приводов в милицию? И справку из ветлечебницы, что все домашние животные избирателя прошли прививку от бешенства? – встреваю я в разговор.

Председатель комиссии не улавливает моей иронии и начинает объяснять, что таких инструкций у него не было.

– А вы проявите инициативу, – я уже начинаю куражиться. – Вы ведь, видимо, считаете, что нормальные, здравомыслящие люди не могут принимать участия в российских выборах. Значит, их или бешеная собака покусала, или они не в ладах с милицией.

Председатель комиссии начинает понимать, что его подначивают и обижается:

– Ну зачем вы так, мы же люди подневольные. Как нам сказали, так мы и делаем…

И это в Бугульме! В городе, где большинство населения – русские! В городе, где меньше чем через год будет создана инициативная группа о проведении городского референдума о выходе из состава Татарстана! О том, как в деревнях была «предоставлена возможность» принять участие в выборах Президента России можно только догадываться.

Кстати, в той же Бугульме выборы президента Татарстана фактически не состоялись. За Минтимера Шаймиева проголосовало только 47% бугульминцев, пришедших на избирательные участки. А в Елабуге и Нижнекамске большинство горожан вообще проигнорировало выборы президента республики. В целом по республике за Минтимера Шаймиева тогда проголосовал всего 1.131.091 татарстанец. Это 44,7% от 2.529.000 избирателей, имевших право голоса. Итоги скорей удручающие, чем триумфальные. Тем более, если сравнивать с другими выборами, прошедшими в тот же день. Анатолий Собчак на альтернативных выборах мэра Санкт-Петербурга в первом же туре набрал 66,1% голосов избирателей. В Москве Гавриил Попов стал градоначальником столицы, так же в первом туре набрав 66,3% голосов в борьбе с пятью соперниками. Да и Борису Ельцину не понадобился второй тур, несмотря на то, что ему так же противостояли пятеро соперников.

История не терпит сослагательного наклонения, но… если бы первые выборы президента Татарстана были альтернативными, то результат, однозначно, был бы совсем другим. Справедливости ради надо сказать, что Минтимер Шаймиев, скорей всего, все равно бы выиграл. Не в первом туре, так во втором. Мобилизационные возможности правящей номенклатуры были не соизмеримы с возможностями других потенциальных кандидатов. Но ближайшее окружение Минтимера Шариповича, похоже, сомневалось в его безоговорочной победе. Потому и подстраховалось, не допустив к выборам других участников.

Так и выбрал Татарстан себе президента. И не выбрал Президента России.

Фотография отсюда

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