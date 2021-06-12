Посторонним укол воспрещен

Когда и как иностранцы в РФ смогут привиться от коронавируса?

Россия с легкой руки Владимира Путина с июля готовится принимать иностранных туристов на платную вакцинацию от COVID-19. Но пока ни бесплатно, ни платно не могут вакцинироваться даже те иностранцы, которые уже находятся в нашей стране по работе или учебе: нет разрешающих нормативно-правовых актов, зато есть устные запреты.

Туристы в Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Во время Петербургского международного экономического форума президент РФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев. Отдельно глава государства озадачил глав регионов разработкой прививочной кампании для приезжающих на заработки трудовых мигрантов. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что РФ может открыться для вакцинного туризма уже с июля, в первую очередь — Москва и Петербург. Однако, анонсируя важную возможность для тех, кто еще только соберется приехать в страну, российские власти пока не вспомнили о тех, кто уже живет здесь.

Медики с начала года говорят о проблеме: десятки тысяч иностранных жителей (бизнесмены, приглашенные на работу высококвалифицированные специалисты, преподаватели, студенты и др.), не имеющие вида на жительство в РФ и приехавшие в страну до пандемии, не могут получить вакцину от COVID-19 ни в государственных медицинских клиниках, ни в частных. В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы, объяснила, что иностранных жителей и мигрантов, проживающих в РФ или оставшихся в стране из-за пандемии, временно не будут прививать от коронавируса, поскольку на данный момент в приоритете вакцинация россиян. Но взятая на неопределенное время пауза затянулась.

«Мы очень рады, что вопрос вакцинации иностранцев начал решаться. На протяжении последних месяцев мы сталкивались с тем, что к нам за прививкой от ковида обращались иностранные граждане, а мы были вынуждены им отказывать, — рассказывает Александра Николаева, директор по маркетингу сети многопрофильных медицинских центров «Лахта Клиника». — Например, пока остаются без вакцины около 700 иностранных студентов и преподавателей университета ИТМО. Хотя образовательные учреждения были в списке приоритетных для вакцинации и очевидно, если не привить приезжих, то в зоне риска окажутся и другие учащиеся и педагоги вуза. Официальные обращения, направленные администрацией ИТМО петербургским чиновникам, остались без ответа.

В целом в Петербурге живут десятки тысяч иностранцев, которые не могут получить вакцину, не говоря уже о федеральных масштабах.

Между тем коллективный иммунитет образуется не пропиской, а числом людей с иммунитетом из всего физически присутствующего в городе населения».

«Идея иностранного вакцинного туризма правильная, — говорит исполнительный директор Санкт-Петербургского филиала Американской торговой палаты в РФ Мария Чернобровкина. — Но непонятно, как это будет осуществляться технически. Сейчас система госуслуг совершенно не нацелена на то, чтобы вакцинироваться могли иностранцы, не имеющие вида на жительство в России. Их нет в системе госуслуг, и в постановлении о вакцинации не указано, что их разрешено прививать. Рабочие визы не позволяют этим людям получить вакцину и затем соответствующий сертификат. Поэтому сегодня необходимо создать нормативно-правовую базу, на основании которой на определенных условиях можно будет вакцинировать разные категории иностранных граждан».

Однако даже при идеальном развитии событий и оперативности законодателей исполнители на местах не рассчитывают открыть иностранный турпоток на вакцинацию в объявленные федеральными руководителями сроки. По их мнению, на первом этапе нужно сначала привить живущих в РФ иностранных студентов (для них Минздравом рассматривается возможность бесплатной вакцинации), затем — трудовых мигрантов и только потом жителей других стран, которые устремятся к нам из-за границы специально с целью вакцинироваться.

«Власти Петербурга готовы наладить прием вакцинных туристов в течение месяца-двух после того, как федеральные власти утвердят необходимую нормативную базу, — сказал 9 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. — Организовать работу в качестве единого окна готово Агентство медицинского туризма. В частности, оно готово помогать в оформлении медицинских виз, которые понадобятся вакцинным туристам, а также содействовать туроператорам в формировании данного продукта для иностранных граждан. Стоимость полноценного вакцинного тура в Петербург я оцениваю в сумму от 1,5 до 2 тысяч долларов».

Нина Петлянова

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